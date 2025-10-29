Sostegno alle famiglie in difficoltà: da regione risorse per chi vive nelle case popolari

Nuovo finanziamento di 249.756 euro a sostegno di circa 824 famiglie

Zambelli (Aler Bergamo-Lecco-Sondrio): “La collaborazione tra Regione e Aler funziona e produce risultati tangibili”

LECCO – “Ancora una volta Regione Lombardia dimostra attenzione e vicinanza alle famiglie che vivono negli alloggi popolari e si trovano in difficoltà nel sostenere le spese di locazione e riscaldamento. Il nuovo stanziamento per il Contributo regionale di solidarietà è un segnale concreto di sensibilità sociale e di sostegno a chi ha più bisogno”. Lo dichiara Corrado Zambelli, presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, commentando la delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa Paolo Franco.

Con il nuovo finanziamento di 249.756 euro, Aler Bergamo-Lecco-Sondrio riceve ulteriori risorse che si sommano ai fondi già assegnati nel corso del 2025, per un totale complessivo di oltre 1,6 milioni di euro destinati alle tre province. Nel dettaglio, 1.024.453 euro per la provincia di Bergamo, 325.223 euro per Lecco e 276.439 euro per Sondrio, a sostegno di circa 824 famiglie che potranno così contare su un aiuto concreto per affrontare i costi dell’abitare.

“Questi fondi – sottolinea Zambelli – rappresentano un aiuto per centinaia di inquilini che affrontano difficoltà economiche reali. Interventi di questo tipo dimostrano che la collaborazione tra Regione e Aler funziona e produce risultati tangibili, soprattutto in un momento in cui molte famiglie devono fare i conti con l’aumento dei costi energetici e delle spese quotidiane. Ringrazio l’assessore Paolo Franco e la Giunta regionale per la costanza con cui continuano a sostenere le politiche abitative. Regione Lombardia si conferma un punto di riferimento per un welfare abitativo che non lascia indietro nessuno”.

“Attraverso il Contributo regionale di solidarietà – evidenzia l’assessore Franco – mettiamo in campo un aiuto importante per persone e nuclei familiari che vivono in una condizione di vulnerabilità economica oggettiva e comprovata. Un sostegno fattivo che consente di far fronte alle spese legate al riscaldamento e ad altre necessità abitative essenziali. Recuperando ulteriori risorse, implementiamo politiche di ‘welfare abitativo’ in grado di incidere positivamente nella vita quotidiana di migliaia di famiglie. Regione c’è: chi è in difficoltà, in Lombardia, non viene lasciato solo”.