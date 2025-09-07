Sound of Lecco: Daddy G (Massive Attack) infiamma la Lake Arena

Il co-fondatore dei Massive Attack ha regalato una serata indimenticabile con il suo dj set

Ultimo appuntamento del festival questa sera con Francesco Motta

LECCO – Sabato 6 settembre la Lake Arena di Lecco ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi di Sound of Lecco: protagonista della serata Daddy G, co-fondatore dei Massive Attack e icona della scena trip hop internazionale.

Con un DJ set che ha attraversato decenni e generi, l’artista britannico ha regalato al pubblico un viaggio musicale intenso e coinvolgente. Dub, reggae, funk, disco e hip hop si sono intrecciati in un flusso sonoro capace di evocare le atmosfere profonde e visionarie del celebre Bristol sound, lasciando gli spettatori sospesi tra ballo e contemplazione.

Nonostante un avvio posticipato — l’esibizione è cominciata intorno alle 22 — la serata ha rapidamente preso quota, trasformando la Lake Arena in una pista vibrante di energia. Il pubblico, accorso numeroso fino a registrare il sold out, ha seguito ogni passaggio in piedi sugli spalti, trascinato dall’inconfondibile tocco di Daddy G.

L’appuntamento ha confermato la capacità del festival di portare a Lecco grandi nomi della musica internazionale e di proporre esperienze sonore di qualità. Sound of Lecco si chiuderà stasera con un altro evento da tutto esaurito: il concerto di Francesco Motta, pronto a regalare nuove emozioni sulle rive del lago con il suo ‘Piano Solo’.