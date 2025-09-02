Sound Of Lecco: le misure di sicurezza in vigore dal 2 al 7 settembre

Attive le limitazioni alla vendita e all’introduzione di oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi

LECCO – In occasione dei concerti di “Sound Of Lecco” presso la Lake Arena, in programma dal 2 al 7 settembre, sarà in vigore dalle ore 18 alle ore 24 il divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo da parte di pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo, esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici situati lungo Lungo Lario Cadorna e Lungo Lario IV Novembre.

È inoltre vietata la detenzione di contenitori in vetro o metallo, così come di dispositivi nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti, all’interno dell’area delimitata antistante il palco galleggiante, in corrispondenza di Lungo Lario Cadorna e Lungo Lario IV Novembre.

Nella stessa area sarà altresì vietato introdurre borracce in metallo, ombrelli e qualsiasi oggetto che possa compromettere la sicurezza di persone o cose. Le bottiglie in plastica saranno ammesse esclusivamente se già aperte e prive del tappo di chiusura.

A questo link l’ordinanza sindacale con le prescrizioni in vigore.