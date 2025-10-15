Sp 583 Lariana. Chiusura notturna a Malgrate per lavori di ripristino del parapetto

Limitazioni al traffico nelle notti tra il 16 e il 18 ottobre
MALGRATE – Chiusura notturna al transito della corsia di marcia sulla SP 583 Lariana, in direzione Lecco–Valmadrera, dal km 49+200 circa al km 49+585 circa, nel territorio comunale di Malgrate, per interventi di ripristino del tratto di parapetto danneggiato lungo via Roma.
Durante i lavori sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e revocata l’area pedonale, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 21 del 16 ottobre alle ore 5 del 17 ottobre; dalle ore 21 del 17 ottobre alle ore 5 del 18 ottobre.