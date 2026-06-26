Sp 583 Lariana. Nuove chiusure e modifiche al traffico tra Oliveto Lario e Malgrate

Revocata la chiusura notturna del 26 giugno tra Limonta e Vassena: i lavori di asfaltatura slittano alle notti del 29 e 30 giugno

A Malgrate proseguono i lavori per il teleriscaldamento: confermate le deviazioni verso il Ponte Kennedy e il restringimento della rotatoria dal 29 giugno al 17 luglio

LECCO – Nuove modifiche alla viabilità lungo la Sp 583 Lariana tra Oliveto Lario e Malgrate. La Provincia di Lecco ha emanato tre ordinanze che riguardano gli interventi di riasfaltatura tra le frazioni di Limonta e Vassena e i lavori per la posa della rete di teleriscaldamento nell’area del Ponte Kennedy.

Per quanto riguarda Oliveto Lario, cambia il calendario delle chiusure notturne della Sp 583 Lariana nel tratto compreso tra Limonta e Vassena. A causa dei rallentamenti provocati dal maltempo, è stata revocata la chiusura prevista nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno. La strada resterà invece completamente chiusa al traffico dalle 21.30 alle 5.30 nelle notti tra lunedì 29 e martedì 30 giugno e tra martedì 30 giugno e mercoledì 1° luglio, con il ripristino della normale circolazione durante il giorno. Qualora le condizioni meteorologiche dovessero nuovamente impedire lo svolgimento delle lavorazioni, il completamento dell’intervento sarà rinviato a una successiva data.

Sempre sulla Sp 583, a Malgrate, proseguono invece i lavori di Acinque Energy Greenway per la posa della rete di teleriscaldamento, che comportano il mantenimento delle modifiche alla viabilità nell’area del Ponte Kennedy. La Provincia ha disposto la prosecuzione della chiusura della corsia di immissione diretta al ponte in direzione Lecco: i veicoli diretti verso il capoluogo continueranno quindi a essere deviati attraverso la rotatoria fino al termine dei lavori, per il quale al momento non è stata indicata una data di conclusione.

Nello stesso contesto, dal 29 giugno al 17 luglio entrerà inoltre in vigore un restringimento della carreggiata sull’anello della rotatoria che collega la Statale 639 con via Roma, a Malgrate. La modifica della viabilità è necessaria per consentire l’avanzamento del cantiere dedicato alla realizzazione del nuovo tratto della rete di teleriscaldamento.

La Provincia di Lecco invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta nelle aree interessate dai cantieri e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.