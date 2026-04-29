Sp 67, chiusure a fasce orarie fino al 29 maggio tra Varroncello e Pagnona

Stop al transito tra il ponte sul Varroncello e l’ingresso di Pagnona per lavori di consolidamento

Chiusure dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, esclusi sabati e festivi

LECCO – Proseguono i lavori lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, con la proroga della chiusura al traffico a fasce orarie nel tratto compreso tra il ponte in ferro sul torrente Varroncello e l’ingresso abitato di Pagnona.

Il provvedimento, disposto dalla Provincia di Lecco, riguarda tutte le categorie di utenti e resterà in vigore fino a venerdì 29 maggio compreso. La chiusura sarà attiva nei giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, con esclusione di sabati e festivi. Al di fuori di questi orari sarà invece ripristinato il normale transito veicolare a doppio senso di circolazione.

Le limitazioni si rendono necessarie per consentire l’esecuzione di interventi di consolidamento e protezione del ciglio di valle lungo il tratto interessato, in territorio comunale di Pagnona.

Durante tutta la durata dei lavori sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio di emergenza, nel rispetto delle normative di sicurezza.

Il provvedimento rappresenta una proroga delle precedenti disposizioni già in vigore per il cantiere, necessaria per consentire il completamento degli interventi in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli utenti della strada.