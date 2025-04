SP583, chiusura notturna a Malgrate per lavori alla rete fognaria

Dettagli sugli orari e sul ripristino della viabilità diurna

MALGRATE – Chiusura al transito notturno della corsia in direzione Galbiate lungo la SP 583 nel territorio comunale di Malgrate, dal km 49+200 circa fino al km 49+585, in corrispondenza dell’innesto sulla rotatoria di collegamento tra Lecco e Malgrate, fino alla rotatoria all’altezza del civico 110 di via Roma (area di intersezione tra i Comuni di Lecco, Malgrate e Galbiate).

L’intervento si rende necessario per lavori di sostituzione della tubazione della rete fognaria e per attività di manutenzione delle camerette di ispezione, a cura di Lario Reti Holding S.p.A.

Chiusura al transito in orario notturno con ripristino della normale circolazione nelle ore diurne nei seguenti giorni:

Dalle ore 22:00 di lunedì 14 aprile alle ore 05:00 di martedì 15 aprile

Dalle ore 22:00 di martedì 15 aprile alle ore 05:00 di mercoledì 16 aprile

Dalle ore 22:00 di mercoledì 16 aprile alle ore 05:00 di giovedì 17 aprile

Dalle ore 22:00 di giovedì 17 aprile alle ore 05:00 di venerdì 18 aprile

Dalle ore 22:00 di venerdì 18 aprile alle ore 05:00 di sabato 19 aprile

Durante le fasce orarie indicate, la circolazione sarà interdetta al transito, mentre sarà regolarmente ripristinata durante le ore diurne.

In caso di condizioni climatiche avverse che impediscano lo svolgimento regolare delle operazioni di cantiere, gli interventi saranno posticipati e si svolgeranno secondo il seguente calendario alternativo, sempre in orario notturno con ripristino della normale circolazione nelle ore diurne: