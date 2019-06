Speciale Maturità 2019, i voti degli studenti ammessi

LECCO – Mancano oramai poche ore all’inizio dell’Esame di Stato 2019. Domani, mercoledì 19 giugno, gli studenti lecchesi dovranno affrontare la Prima Prova, il tema di italiano, comune a tutti gli istituti. Giovedì 20 invece toccherà alla Seconda Prova, diversa per ogni indirizzo. Pausa poi di qualche giorno per prepararsi alla Terza Prova, quella multidisciplinare, in calendario per il 25 di giugno.

Dopo gli scritti gli studenti dovranno affrontare gli esami orali, ultimo ostacolo prima di godersi le meritate vacanze.

Di seguito i voti di ammissione alla Maturità degli Istituti Superiori lecchesi e dei due licei meratesi.

LICEO A.MANZONI

Indirizzo Classico

5A

5B

Indirizzo Linguistico

5A

5B

5C

5D

5E

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE A.BADONI

Indirizzo Automazione

5A

Indirizzo Liceo Scientifico-Scienze Applicate

5A

5B

Indirizzo Meccanica e Meccatronica

5A

5B

5C

5D

Indirizzo Informatica

5A

5B

Indirizzo Elettrotecnica

5B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE G.PARINI

Indirizzo Turistico

5A

5B

5C

Finanza e Marketing

5A

5B

Relazioni Internazionali

5A

Sistemi Informativi Aziendali

5A

LICEO SCIENTIFICO G.B.GRASSI

5A (pag.1; pag.2)

5B (pag.1; pag.2)

5E

5F

5G

5M (pag 1; pag2)

LICEO ARTISTICO MEDARDO ROSSO

5A

5B

5C

5C AR

5D (pag 1; pag 2)

ISTITUTO TECNICO STATALE F.VIGANO’ (MERATE)

5A

5B

5C

5D

5E

LICEO STATALE AGNESI (MERATE)

Liceo scientifico

5A

5B

5C

5D

Liceo scientifico con opzione scienze applicate

5A

5B

5C

Liceo linguistico

5A

5B