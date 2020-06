Speciale Maturità 2020, i primi esiti negli istituti lecchesi

Gli istituti lecchesi hanno cominciato a pubblicare i primi esiti degli Esami di Stato 2019/2020

LECCO – Sono oramai cominciati da una decina di giorni gli Esami di Stato per gli studenti lecchesi, quest’anno in versione ‘ridotta’ a causa dell’emergenza sanitaria. Con metà anno scolastico sostenuto ‘a distanza’, il Ministero dell’Istruzione ha infatti eccezionalmente rimodulato la prova di Maturità riducendola ad un solo colloquio orale della durata di circa un’ora. Nessuna prova scritta, dunque, per i maturandi, che hanno potuto però sostenere il colloquio in presenza davanti alla commissione d’esame.

La Maturità ha preso il via lo scorso 17 giugno (in questo articolo avevamo raccontato le impressioni dei primi studenti a sostenere l’esame). Di seguito riportiamo i primi esiti pubblicati dagli istituti superiori lecchesi.

LICEO SCIENTIFICO G.B GRASSI

5B

5E

5G

LICEO MANZONI

Indirizzo Classico

5A

Indirizzo Linguistico

5A

5C

5E

ISTITUTO A.BADONI

5BECE

5BI

5CTLI

5Amm

5BLS

5Ai

LICEO AGNESI – MERATE

Indirizzo scientifico

5D

5E

Indirizzo linguistico

5B

Indirizzo scienze applicate

5A

5B

ISTITUTO VIGANO’ – MERATE

5A AFM

5C RIM

5E TURISMO

5G INFORMATICA

5H INFORMATICA

5I GRAFICA

5L GRAFICA

ISTITUTO VILLA GREPPI – MONTICELLO

5EA liceo delle scienze economico sociali

5SA liceo sociopedagogico

5TK telecomunicazioni

5LC liceo linguistico

5LA liceo linguistico

5KA chimico