Spettacolare Superluna: la più bella e la più grande del 2020

Più grande del 7% e più luminosa del 15%

Luna piena in prossimità del perigeo

LECCO – Nella notte scorsa, tra il 7 e l’8 aprile, in tanti sono usciti sul balcone per ammirare la Superluna. In periodo di quarantena anche i Lecchesi hanno potuto alzare gli occhi verso il cielo e godere di uno spettacolo particolare. La Luna piena in prossimità del perigeo (minima distanza dalla Terra) si è mostrata nella sua veste più bella.

Il nostro satellite, infatti, è apparso all’occhio umano il 7% più grande e il 15% più luminoso di una normale Luna piena. E’ la terza dell’anno, dopo quelle di febbraio e marzo 2020. Tanti i lecchesi che, chiusi in casa a causa del coronavirus, hanno preso la macchina fotografica per immortalare lo spettacolo.

Di seguito alcune immagini inviate dai nostri lettori: l’immagine di copertina porta la firma del fotografo Fausto Ligas, la altre fotografie le ha realizzate Matilde con il suo telescopio.

Le foto realizzate da Matilde col telescopio