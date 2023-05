Spettacolo in lingua inglese: gli alunni della Silvio Pellico incantano le famiglie

Ogni classe ha allestito, interamente in inglese, alcune scene tratte dagli show “Little red riding Hood” e “The return of evil Joe”

LECCO – Grande mattinata di spettacolo e teatro per gli alunni della scuola primaria Silvio Pellico protagonisti di una straordinaria esibizione in lingua inglese di fronte alle loro famiglie che si è svolta nell’aula magna dela scuola A. Stoppani.

In cinque incontri di un’ora, nell’arco di una settimana, ogni classe partecipante ha allestito, interamente in inglese, alcune scene tratte dagli show “Little red riding Hood” (classi I, II e III) e “The return of evil Joe” (classi IV e V).

“Gli alunni hanno sperimentato l’inglese attraverso il teatro, il ballo e il canto (learning through fun) – spiegano le insegnanti – Gli incontri sono stati condotti interamente in inglese da Ina, attrice/ tutor dell’associazione Action Theatre Listening and comprehension, reading, speaking, tutti gli elementi formativi dell’apprendimento di una lingua sono stati sollecitati in modo naturale e divertente.

La concretizzazione di questo progetto è stata possibile anche grazie al finanziamento del Comune.

I genitori, con i loro applausi, hanno mostrato il gradimento di questa attività. Anche le insegnanti promuovono a pieni voti il progetto, che rientra nella promozione dell’insegnamento della lingua inglese, nella sua potenzialità interattiva. Quindi, come direbbe Ina: Good Job!