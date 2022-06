Ampia l’adesione alle competizioni ludiche proposte dal sindacato. Sabato 11 giugno le premiazioni

Per i primi tre vincitori dei diversi tornei scattata la qualifica per le gare regionali previste a Cattolica in settembre

LECCO – Grande successo per l’iniziativa Giochi di LiberEtà, organizzata da SPI CGIL con l’obiettivo di superare l’isolamento e la solitudine vissuti negli ultimi due anni dai più anziani, che proprio come i giovani hanno sofferto le limitazioni imposte dalla pandemia e sentono la voglia di ricominciare a socializzare e fare festa insieme.

A superare ogni aspettativa è stata la partecipazione degli anziani alle competizioni ludiche e inclusive proposte dal sindacato nei giorni scorsi, in collaborazione con Auser e Arci. Forte con tutta probabilità la necessità dei partecipanti di tornare protagonisti della società e recuperare il senso dello stare insieme.

Tra i tornei che hanno visto maggiore adesione burraco e briscola a coppie, svolti entrambi al Circolo Libero Pensiero e all’Arci di Olginate, con la bellezza di circa 80 giocatori al tavolo. Numerosi i presenti anche alla gara di pesca al laghetto Chiarelle di Dolzago, nonostante la pioggia battente.

Per le prime tre coppie, nel caso dei giochi di carte, e per i primi tre pescatori classificati è arrivata la qualifica per i giochi di LiberEtà regionali che si terranno a Cattolica in settembre. A chiudere l’evento la premiazione dei vincitori del concorso di poesie, racconti, pittura e fotografia, prevista sabato 11 giugno alle 15.00 a Cascina Maria, Paderno d’Adda. Al momento di grande coesione sociale e scambio culturale farà seguito un aperitivo conviviale.