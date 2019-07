Spogliatoi, pista e campo da calcio: assegnati i lavori al Bione

Aggiudicati in tre avvisi di gara gli interventi agli spazi esterni del centro sportivo di Lecco

Ecco gli assegnatari, gli interventi e il costo dei lavori

LECCO – Aggiudicati i lavori banditi con i tre avvisi di gara relativi al secondo lotto degli interventi di riqualificazione del centro sportivo comunale Al Bione

Il bando A, relativo al blocco degli spogliatoi dei campi 2,3,4 e 5 del centro, è stato assegnato alla ditta Serrantoni S.r.l. di Milano con un ribasso del 28,030% sull’importo a base di gara di 910.694,06 euro e a fronte di 10 partecipanti ammessi alla gara d’appalto.

Il bando B, relativo al campo da calcio numero 1, è stato aggiudicatoalla ditta F.lli Anastasi s.r.l. di Villafranca Tirrena con un ribasso del 25,46% sull’importo a base di gara di 576.034,37 euro e a fronte di 34 partecipanti ammessi alla gara d’appalto.

Il bando C, relativo alla pista d’atletica, è stato assegnato al Consorzio Stabile Medil Scarl di Benevento, che ha designato all’esecuzione l’impresa Metalsystem S.r.l. di Lariano, con un ribasso del 23,69 % sull’importo a base di gara di 460.839,62 euro e a fronte di 23 partecipanti ammessi alla gara d’appalto.

Gli assessori: “Ora tocca alle aziende rispettare i tempi”

“Sono stati appaltati i tre interventi funzionali alla riqualificazione del centro sportivo comunale Al Bione – commenta l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Lecco Corrado Valsecchi – Questi lavori seguono quelli già effettuati sull’impianto fognario e si concentreranno sul rifacimento di alcune aree e strutture sportive e funzionali esterne. Ci auguriamo di cuore che le imprese che hanno vinto gli appalti siano motivate a rispettare il capitolato e i tempi di realizzazione degli interventi. Da parte nostra ci sarà la massima attenzione nel controllarne l’operato al fine di consentire al più presto la fruibilità da parte degli utenti degli impianti dedicati all’atletica e al calcio interessati dai lavori”.

“Si completa in questo modo il lavoro svolto dagli uffici – commenta l’assessore allo sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello – la palla passa ora alle aziende vincitrice delle diverse gare. Teniamo fede in questo modo agli accordi intercorsi in questi mesi con le associazioni sportive che gravitano sul centro sportivo comunale e i sodalizi locali delle federazioni nazionali, alle quali ci auguriamo di restituire presto delle strutture più funzionali alle loro esigenze. Nelle prossime settimane valuteremo inoltre come impiegare al meglio le risorse avanzate a fronte dei ribassi effettuati”.