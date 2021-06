Sporcizia e rifiuti nei boschi di Germanedo: “E’ davvero uno schifo”

La segnalazione di un residente della zona

Le immagini sono desolanti: bottiglie, lattine, cartacce

LECCO – Ancora rifiuti abbandonati e incuria nei boschi immediatamente sopra il rione di Germanedo. La segnalazione fotografica di un abitante del posto denuncia bene la situazione di degrado e abbandono rifiuti di ogni genere in cui versa ultimamente l’area intorno all’acquedotto, lungo la strada sterrata sale a Neguggio.

Recentemente è stata sistemata e riorganizzata una zona parcheggio e il parchetto giusto a pochi metri di distanza, dove partono la strada per Neguggio e il sentiero per il Santuario della Rovinata, ma evidentemente basta fare una curva per “godere” di un luogo più appartato per consumare bevande e cibarie varie, nulla di male se i rifiuti poi non venissero abbandonati in mezzo al verde.

Amareggiati i residenti e i frequentatori del posto che si augurano che venga fatta pulizia quanto prima, ma soprattutto che venga attuata un’opera di vigilanza dell’area e di manutenzione. Lo spettacolo è desolante, purtroppo le foto parlano da sole…