Sport di montagna e cambiamento climatico, confronto al Politecnico di Lecco

Ricerca, sostenibilità e performance al centro dell’incontro promosso con A.E.R.A., Panathlon Club e CAI

Focus sulle nuove sfide ambientali che stanno trasformando l’ecosistema alpino

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha ospitato l’incontro dal titolo “Evoluzione dello sport di montagna tra nuove sfide ambientali e ricerca della performance”, un importante momento di confronto promosso in collaborazione con A.E.R.A. (Associazione Europea Rotary Ambiente), Panathlon Club di Milano, Lecco e Sondrio, con il patrocinio del CAI Sezione di Lecco.

L’appuntamento ha riunito una platea multidisciplinare composta da docenti, ricercatori, rappresentanti istituzionali, operatori del settore, esponenti del mondo associativo e atleti, offrendo un’occasione di approfondimento sulle profonde trasformazioni che stanno interessando l’ecosistema montano e sulle inevitabili ricadute che questi cambiamenti avranno sullo sport, sul turismo e sulla gestione del territorio.

Al centro dei lavori sono state analizzate le criticità più urgenti legate agli effetti del cambiamento climatico in alta quota. I docenti del Politecnico di Milano hanno illustrato le attività di ricerca sviluppate dall’Ateneo e dedicate alle strategie di adattamento necessarie per salvaguardare l’ambiente montano e le comunità che vivono e operano nelle aree alpine.

Nel corso degli interventi è stato evidenziato come i mutamenti climatici in atto stiano modificando profondamente il territorio e influenzando anche aspetti fondamentali legati alla sicurezza in montagna, alle attività sportive e alle operazioni di soccorso alpino, che devono confrontarsi con scenari sempre più complessi e in continua evoluzione.

Un altro tema centrale dell’incontro ha riguardato la gestione sostenibile delle infrastrutture alpine e l’efficienza energetica degli impianti presenti sul territorio montano. Dal confronto è emersa con forza la necessità di ripensare i modelli di sviluppo legati al turismo invernale e agli impianti sportivi, individuando soluzioni innovative capaci di coniugare la pratica sportiva con la tutela dell’ambiente e con la sostenibilità economica delle attività.

Una sfida sempre più urgente in un contesto caratterizzato da stagioni invernali meno prevedibili e da una crescente pressione sugli ecosistemi alpini.

Accanto ai temi ambientali, l’incontro ha dedicato ampio spazio alla ricerca scientifica applicata allo sport. Sono state presentate le più avanzate metodologie sviluppate dal Politecnico di Milano nel campo della valutazione biomeccanica e dell’analisi del movimento, strumenti che consentono di studiare le prestazioni degli atleti sia in laboratorio sia direttamente in ambiente naturale.

Tecnologie e competenze che rappresentano oggi un elemento fondamentale per migliorare la preparazione sportiva, prevenire gli infortuni e ottimizzare le performance, mantenendo sempre un equilibrio con le caratteristiche e i limiti imposti dall’ambiente montano.

Ad arricchire il dibattito è stata la presenza dell’atleta paralimpico Federico Pelizzari, che ha portato la propria esperienza personale raccontando il delicato rapporto tra preparazione atletica, innovazione tecnologica e capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali.

La sua testimonianza ha offerto uno sguardo concreto sulle sfide che gli sportivi affrontano quotidianamente e sul ruolo che la ricerca può svolgere nel supportare percorsi di crescita e inclusione attraverso lo sport.

Con questa iniziativa il Polo territoriale di Lecco si conferma un punto di riferimento strategico per il dialogo tra istituzioni, mondo accademico, ricerca scientifica e sport.

L’incontro ha infatti ribadito il ruolo del Politecnico di Milano nel mettere le proprie competenze scientifiche e tecnologiche al servizio delle grandi sfide contemporanee, promuovendo uno sviluppo innovativo, sostenibile e consapevole dei territori montani.

Un impegno che punta a costruire nuove prospettive per la montagna, valorizzando il patrimonio naturale alpino e accompagnando il cambiamento attraverso la conoscenza, la ricerca e l’innovazione.