Una staffetta di ciclismo per sostenere il connubio tra sport e disabilità

Da Piazza Cermenati la partenza con un pensiero ad Alex Zanardi

LECCO – Attraversare l’Italia lungo 54 tappe con 70 atleti che si passeranno di mano in mano il testimone, dal 4 al 25 luglio: è la grande staffetta di atleti paralimpici organizzata da Obiettivo3, il progetto Obiettivo Tricoloresportivo fondato da Alex Zanardi.

Nata nella primavera del 2020 per lanciare un segnale di speranza all’Italia dopo il lockdown, riparte quest’anno con lo stesso spirito e anche Lecco è protagonista di questa nuova edizione: il capoluogo manzoniano è infatti una delle tre città da cui prende il “via” l’evento.

La prima a partire è stata la staffetta rossa domenica 4 luglio da La Villa, in Alto Adige, in concomitanza con la Maratona dles Dolomites – Enel. Questa mattina, lunedì 5 luglio, da Lecco è scattata staffetta bianca, mentre martedì 6 sarà il turno di quella verde da Verrès in Val d’Aosta.

E’ grazie alla mobilitazione dell’imprenditore Federico Airoldi e al legame d’affetto tra la città e Alex Zanardi, che è tra i testimonial sportivi di Casa Don Guanella, che Lecco partecipa attivamente all’iniziativa, iniziata già domenica con il villaggio sportivo allestito nella stessa piazza.

“Diverse associazioni del territorio hanno collaborato a questa bella giornata – ha sottolineato l’assessore Emanuele Torri – è stato un peccato che il maltempo abbia impedito ai giovani atleti di realizzare le dimostrazioni che erano in programma. Hanno però potuto incontrare Giusy Versace, atleta paralimpica che è arrivata a Lecco per questa importante occasione”

Alle 9.30 di questa mattina, lunedì, la partenza quindi della staffetta che da Lecco ha raggiunto il santuario della Madonna del Ghisallo. A guidare il gruppo l’atleta paralimpica Silvana “Sissi” Vinci e tra i ciclisti erano presenti anche il sindaco di Garbagnate Monastero, Mauro Colombo, il rappresentante della FCI Lecco, Alessandro Bonacina, con loro anche Stefania ‘Steppo’ Valsecchi: “Quando si parla di diffondere speranza e positività, gioia e bellezza, ci sono” ha spiegato.

Non poteva mancare anche don Agostino Frasson di Casa Don Guanella: “Siamo molto amici di Alex Zanardi, lo abbiamo conosciuto durante una serata per il nostro istituto, poi ha continuato a darci il suo sostegno e aiuto. Ci è stato vicino, ora noi vogliamo essere vicini a lui con la preghiera in questo momento di grande difficoltà che sta vivendo”

A dare il “via” alla staffetta è stato il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni: “La nostra città ha aderito con entusiasmo a questa manifestazione, un tricolore che abbraccia tutta l’Italia all’insegna dello sport e delle possibilità che la disabilità ci regala, se le sappiamo cogliere per davvero. Lo sport va sostenuto in tutte le sue forme, una missione importante anche per Lecco vuole diventare la capitale dell’outdoor”.