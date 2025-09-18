Sport, Talento 2025. Regione Lombardia potenzia le borse di studio per i giovani atleti Fidal

60 mila euro per promuovere sport, formazione e carriera dei giovani atleti under 23

“Regione Lombardia investe sulla crescita dei giovani talenti”

LECCO – Borse di studio dedicate ai giovani tra i 15 e i 23 anni tesserati Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera) Lombardia, esclusi i membri dei Corpi militari. È quanto previsto dall’accordo di collaborazione “Talento 2025 – Formiamo i campioni di domani”, che potenzia lo stanziamento dello scorso anno, aumentando il contributo da 40 mila a 60 mila euro. L’intesa è stata firmata da Regione Lombardia e dal Comitato regionale Fidal.

L’iniziativa mira a valorizzare e supportare le atlete e gli atleti lombardi under 23 nel loro percorso di crescita sportiva e personale. Le borse di studio saranno destinate a sostenere l’attività sportiva, a coprire le cure in caso di infortuni e a finanziare la partecipazione alle competizioni internazionali per i talenti più meritevoli.

“Con questo accordo – ha spiegato Federica Picchi – Regione Lombardia investe sui nostri giovani talenti, offrendo loro non solo un sostegno economico, ma anche gli strumenti necessari per crescere sia come persone che come atleti. La dotazione finanziaria è stata incrementata anche in virtù degli straordinari risultati ottenuti dalla squadra lombarda di atletica U20 agli ultimi Campionati europei. La nostra regione rappresenta un vivaio d’eccellenza che continua a portare prestigio all’Italia”.

Un altro punto fondamentale dell’accordo è la formazione: gli atleti selezionati parteciperanno a un percorso dedicato, volto a sviluppare competenze preziose sia dentro che fuori dal campo. Il programma comprende moduli su gestione della carriera scolastica e sportiva, uso consapevole dei media e dei social network, cura dell’immagine personale e abilità nelle relazioni interpersonali.