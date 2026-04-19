Sport, valori e inclusione a Lecco con il progetto “IO Tifo Positivo”

Emozionante incontro tra studenti e grandi atlete

Quasi 250 studenti in un dialogo con lo sport olimpico e paralimpico

LECCO – Il progetto IO Tifo Positivo, sostenuto dal Comune di Lecco, coinvolge quasi 250 studenti in un dialogo con lo sport olimpico e paralimpico, ospiti le atlete Silvia Parente e la capitana della Picco Volley Lecco Arianna Lancini. Venerdì 17 aprile, presso la Sala Ticozzi di Lecco si è svolto un importante appuntamento dell’iniziativa educativa dell’associazione Comunità Nuova, che da anni promuove lo sport come strumento di crescita personale, rispetto e inclusione tra i più giovani.

L’incontro ha coinvolto 10 classi delle scuole del territorio, per un totale di circa 250 studenti, che si sono confrontati con due testimonianze di grande valore del mondo sportivo professionistico, olimpico e paralimpico. L’evento rappresenta uno dei momenti centrali del percorso educativo attivo nelle scuole: attraverso il dialogo diretto con atleti e atlete di alto livello, gli studenti hanno potuto riflettere sui valori dello sport, come impegno, rispetto, lealtà e spirito di squadra, per comprenderne il significato nella vita quotidiana.

Il progetto può contare da cinque anni sul sostegno e sulla collaborazione del Comune di Lecco, partner istituzionale che continua a credere nel valore educativo dello sport e nel suo ruolo nella formazione delle nuove generazioni. Ospiti dell’incontro sono state due protagoniste dello sport italiano: Silvia Parente, atleta non vedente dall’età di tre anni, protagonista dello sci alpino paralimpico, e Arianna Lancini, classe 1996, capitana della Picco Volley Lecco. A condurre l’incontro Claudio Arrigoni, giornalista della Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e Rai.

Durante l’incontro le due sportive hanno raccontato ai ragazzi il loro percorso umano e professionale, condividendo con gli studenti esperienze, difficoltà e traguardi raggiunti, e rispondendo alle domande e curiosità delle classi presenti. L’iniziativa ha confermato l’impegno del progetto IO Tifo Positivo nel promuovere una cultura sportiva sana e inclusiva, capace di trasformare lo sport in un’occasione educativa per le nuove generazioni e per tutta la comunità.