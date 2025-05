Sportelli per il Diritto alla Salute a Lecco e Merate: “Salviamo la sanità pubblica”

Attivi da questa settimana a Lecco e Osnago: aperti il lunedì, martedì e giovedì

Non solo informazione: gli sportelli aiutano a compilare i moduli da inviare all’ATS per sbloccare le visite e accedere alla prestazione

LECCO – Accedere a una visita medica nei tempi previsti dalla legge, oggi, non è affatto scontato. Anzi, per molti cittadini si sta trasformando in un vero e proprio percorso a ostacoli. Le lunghe liste d’attesa che affliggono il Servizio Sanitario Nazionale, denunciano gli attivisti, stanno diventando una delle principali minacce al diritto alla cura.

Proprio per questo, da questa settimana, anche in provincia di Lecco sarà possibile contare su due nuovi Sportelli per il Diritto alla Salute, uno a Lecco e uno a Merate. Già attivo invece quello a Calolziocorte (Tel 0341.630602 – mail: salute.pubblica.lc@gmail.com). Luoghi di ascolto e supporto nati per aiutare chi si vede negata una prestazione sanitaria nei tempi previsti dalla normativa vigente.

“Quante volte ci siamo sentiti dire ‘non è possibile fare nei tempi previsti la visita da lei richiesta, ma a pagamento può averla entro pochi giorni’?”, si legge in uno dei volantini informativi distribuiti sul territorio. La realtà fotografata è quella di un sistema che, per molte persone, sembra funzionare solo se si è disposti a pagare.

A Osnago, lo Sportello Salute Meratese sarà operativo presso l’Arci La Lo.Co, alla stazione ferroviaria: aperto ogni lunedì dalle 10 alle 12 e ogni martedì dalle 18 alle 20. A Lecco, invece, sarà attivo nella sede di Sinistra Italiana in corso Martiri della Liberazione 152/C, ogni giovedì dalle 10 alle 12.

Gli sportelli sono gestiti da volontari e volontarie che offrono il loro tempo gratuitamente. “Il nostro operato è sempre e soltanto a titolo gratuito”, ribadiscono i promotori. L’obiettivo è quello di ottenere visite ed esami entro i tempi indicati dal medico curante, come previsto dalla legge, sia presso strutture pubbliche sia private convenzionate.

Per ricevere assistenza è necessario presentarsi durante gli orari di apertura con la tessera sanitaria, l’impegnativa del medico e una copia della prenotazione dell’appuntamento. Senza questi documenti non è possibile avviare la pratica.

“Il servizio sanitario nazionale non è gratuito ma è pagato dai contribuenti attraverso la tassazione – si legge ancora nel volantino – E questo dovrebbe garantirci l’accesso ai servizi. Ma così non avviene: gran parte dei soldi che noi versiamo con le varie tasse servono per foraggiare la sanità privata”.

Uno degli strumenti concreti messi a disposizione dagli Sportelli è la compilazione del modulo che obbliga l’ATS a garantire la prestazione nei tempi indicati, oppure, in caso contrario, ad erogarla tramite libera professione del medico all’interno dell’ospedale, con il solo pagamento del ticket.

“Impariamo a difenderci”, è l’appello rivolto ai cittadini, con l’intento di trasformare la consapevolezza in azione. E di riportare l’attenzione sul fatto che “la salute è un diritto”, non un privilegio per chi può permettersi l’alternativa privata.

In un contesto segnato da disuguaglianze sempre più marcate nell’accesso alle cure, queste iniziative provano a riannodare il legame tra cittadino e sanità pubblica. Un piccolo presidio, gratuito e umano, contro l’attesa che nega il diritto alla salute.