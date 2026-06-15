Sportelli Salute Meratese e Lecco su Rai 3: riflettori su liste d’attesa e agende chiuse

Il servizio andrà in onda martedì 16 giugno alle 12.25 su Rai 3, subito dopo l’edizione delle 12 del TG3

In tredici mesi gli Sportelli Salute di Lecco e Osnago hanno gestito 166 pratiche, con un esito positivo nell’89% dei casi

LECCO – L’esperienza degli Sportelli Salute del Meratese e di Lecco approda su Rai 3. Una troupe del TG3 ha infatti visitato le sedi di Lecco e Osnago per documentare l’attività svolta e le problematiche segnalate dai cittadini. Il servizio sarà trasmesso nella trasmissione “FuoriTG”, in onda martedì 16 giugno alle 12.25, subito dopo l’edizione delle 12 del TG3.

A tredici mesi dall’avvio dell’attività, iniziata il 5 maggio 2025, gli Sportelli Salute di Lecco e Osnago hanno inoltrato complessivamente 166 pratiche. L’89% dei ricorsi si è concluso con esito positivo a tutela dei cittadini.

Tra i dati più significativi emerge che il 40% delle pratiche trattate riguarda casi di “agenda chiusa”, ossia la mancata disponibilità di una data per prenotare visite o esami. Gli Sportelli Salute ricordano che si tratta di una pratica illegittima che rappresenta una grave violazione del diritto di accesso alle cure.

Le maggiori difficoltà nel reperire appuntamenti riguardano le visite oculistiche, urologiche e dermatologiche, oltre a esami diagnostici come ecografie, risonanze magnetiche e MOC e agli interventi chirurgici. A Lecco, spiegano gli Sportelli Salute, si sono verificati casi di attesa di 18 mesi per una visita dermatologica e di 12 mesi per un’ecografia.

Tra le criticità riscontrate con maggiore frequenza vi è inoltre la mancata presa in carico dei pazienti cronici e delle persone nel periodo successivo agli interventi chirurgici, con conseguenti difficoltà nell’accesso ai controlli e ai percorsi di cura.

A livello regionale, il coordinamento degli Sportelli Salute lombardi ha presentato complessivamente 4.613 ricorsi, ottenendo una risposta positiva nell’87% dei casi.

Questi sono alcuni dei temi che una troupe del TG3 ha potuto approfondire durante la visita agli Sportelli Salute del Meratese e di Lecco, documentando direttamente l’attività svolta e le problematiche segnalate dai cittadini.