Sportività. Lecco scende in 20° posizione nella classifica del Sole 24 Ore

Bene atletica, le iscrizioni di bimbi e sport al femminile. Male sport indoor

LECCO – Lontani dal podio e dalla top 10, perdendo diverse posizioni: la gara in questione è un ‘classica’ di fine estate, ovvero la classifica dell’Indice di Sportività redatta annualmente dal Sole 24 Ore e in questa edizione Lecco si è fermata al 20esimo piazzamento sulle 107 province italiane.

Un posizionamento che sarebbe tutto sommato dignitoso, se non fosse che in precedenza la provincia lecchese si era guadagnata posizioni di tutto rispetto, risultando decima nel 2018 e addirittura sesta nel 2017; nulla a che vedere con il 50esimo posto del 2015.

La classifica, realizzata dal gruppo Clas per il quotidiano economico e che vede trionfare ai primi posti Trento, Trieste e Macerata, è frutto dell’elaborazione di 32 indicatori che spaziano dal numero di atleti alle realtà sportive attive sul territorio, dagli sport individuali a quelli di squadra, dalla capacità di coinvolgimento della società (dai bambini alle persone con disabilità) alla presenza di strutture e impianti sportivi.

I punti a favore per Lecco sono sicuramente il numero di bambini (al primo posto in classifica) e delle donne (6° posizione) che praticano sport, bene anche per amatori e master (8° posizione) e per il binomio sport e natura (11°). L’atletica porta Lecco sul podio (3°) tra gli sport individuali, bene anche sport d’acqua (7°), invernali (8°) e ciclismo (15°), male invece per quanto riguarda gli sport indoor (84°) e il calcio professionistico (77°).

Anche lo sport paralimpico, nonostante la presenza di volenterose sezioni e associazioni, resta un ambito ancora da sviluppare (85°).

