Squadra antincendio Alpini Monte Medale: 45 anni di impegno e amicizia

LECCO – La sede del gruppo Alpini Monte Medale, a Rancio, ha fatto da sfondo, sabato, ai festeggiamenti del 45° anniversario di fondazione della squadra antincendio boschivo che fa capo alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Alla bella giornata hanno partecipato gli instancabili volontari, i loro famigliari, autorità civile e le aziende che da sempre supportano le numerose attività.

Il caposquadra Mario Fusi ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla feste e chi si è adoperato per la buona riuscita della giornata: “La nostra festa è cominciata già un mesetto fa quando il gruppo, grazie all’intervento del consigliere regionale Giacomo Zamperini, ha ricevuto un riconoscimento in Regione Lombardia che ci ha fatto molto piacere. Con orgoglio posso dire che il gruppo è sempre molto attivo e ha sempre potuto contare sull’appoggio di tutte le istituzioni e sul supporto di sponsor che soddisfano le esigenze dei volontari”.

“Oggi ci sono le istituzioni che hanno dato una mano alla squadra dell’antincendio boschivo che da 45 anni compie un’opera straordinaria – ha sottolineato Zamperini -. Siete volontari ma soprattutto siete un baluardo rispetto a un mondo che va sempre più verso l’individualismo. Sono particolarmente contento di vedere tanti giovani all’interno della squadra e questo denota la capacità di tramandare e dare continuità a questo servizio. Il mio grazie va ad ognuno di voi per lo sforzo che fate”.

Presente Giovanni Bruno Bussola, assessore all’Antincendio boschivo, Protezione civile e Agricoltura in Comunità Montana: “Ho trovato una realtà bellissima: oltre a questo gruppo, la Comunità Montana può contare su oltre 200 volontari che lavorano fianco a fianco perché gli incendi non hanno confini. A tutti voi voglio fare un grande applauso ed esortarvi a continuare così”.

In rappresentanza del Comune di Lecco c’erano la vicesindaca Simona Piazza e l’assessore Giovanni Cattaneo. Proprio Piazza, originaria di Rancio, ha ricordato con non poca commozione come anche il papà abbia fatto parte della squadra: “45 anni di attività significano capacità di lavorare come squadra nel corso degli anni a tutela e valorizzazione del nostro territorio. Il compito che svolgete non è banale, spesso si pensa soltanto a ciò che vediamo dimenticando tutto quello che c’è dietro per la prevenzione e messa in sicurezza. Un lavoro fondamentale, silenzioso e faticoso. Io, qui, ho un pezzo del mio cuore: sono nata e cresciuta a Rancio e anche mio padre tanti anni fa ha fatto parte di questa squadra e per me è un momento importante. Sono sicura che questa squadra continuerà la sua opera ancora per molto tempo perché è molto radicata sul territorio”.

E proprio l’amministrazione comunale di Lecco ha omaggiato la squadra con una targa “Con gratitudine e stima per l’impegno e il costante servizio prestato alla comunità contribuendo alla sicurezza del territorio, alla salvaguardia del patrimonio naturale”.

Il caposquadra Mario Fusi ha poi ricordato come sia giunto il momento di passare la mano a un nuovo caposquadra esortando i volontari del gruppo a farsi avanti e, nel contempo, garantendo ancora il suo personale supporto da “semplice volontario”.

Al termine della cerimonia ufficiale Stefano Simonetti, nella doppia veste di presidente di Acinque Energia e presidente della Fipsas Lecco, ha ringraziato i volontari garantendo ancora il supporto alla squadra nell’interesse del territorio. Tra i presenti anche Antonio Pasquini, in rappresentanza della Provincia di Lecco, Paolo Dell’Oro, segretario generale della Fondazione Comunitaria del Lecchese, Virginio Brivio, ex sindaco di Lecco, e Paola Colombo, sindaco di Monte Marenzo ed ex assessore in Comunità Montana.

Prima della foto di gruppo e del pranzo in compagnia c’è stato spazio per la consegna di alcuni riconoscimenti agli storici componenti della squadra: Fortunato Airoldi, Ettore Alippi, Ercole Orlandi e Celeste Secomandi. Un ringraziamento particolare anche ad Angelo Pietta, coordinatore Aib e Angelo Milani, per il prezioso supporto al gruppo. Un omaggio floreale anche a tutte le donne che supportano il gruppo, a partire da Raffaella Aldè che da anni svolge il ruolo di segretaria. A tutte le autorità, infine, è stato consegnato anche un piccolo omaggio a ricordo del 45° anniversario.

Ultima gradita sorpresa il regalo che i volontari hanno voluto fare al capogruppo Mario Fusi e alla moglie Raffaella Aldè: un lavec, una pentola ottenuta dalla pietra ollare tipica della Valmalenco, con la promessa di utilizzarla per un nuovo momento conviviale tutti assieme. La festa è poi proseguita a tavola con lo spirito di squadra e l’allegria che da 45 anni rappresentano la forza del gruppo!