SS36 chiusa stanotte tra Abbadia e Lecco per i lavori alla ciclopedonale

La Statale chiuderà nel tratto tra Abbadia e Lecco (direzione sud) dalle 23 alle 4

ABBADIA – Chiusura notturna della Statale 36 tra Abbadia Lariana e Lecco per consentire la prosecuzione dei lavori della nuova ciclopedonale a sbalzo sul lago. Lo stop alla circolazione (qui l’ordinanza di Anas) scatterà alle 23 di giovedì 29 ottobre e si protrarrà fino alle 4 di venerdì 30 ottobre, interessando la carreggiata in direzione sud, verso Lecco.

Il provvedimento è legato alle lavorazioni in corso per la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra la località Pradello e Abbadia Lariana, un’opera destinata a migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti lungo uno dei tratti più trafficati della sponda orientale del Lario.

La chiusura si rende necessaria per permettere di operare in sicurezza nell’area del cantiere, dove la nuova infrastruttura viene realizzata a sbalzo sul lago, in adiacenza alla Statale 36. Gli automobilisti diretti verso Lecco dovranno quindi tenere conto dell’interruzione e programmare gli spostamenti considerando la fascia oraria interessata.

“Si tratta di chiusure programmate, necessarie per consentire il trasporto dei materiali e le operazioni di getto dei plinti che sostengono la struttura – ha fatto sapere il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli – Sono interventi indispensabili per portare avanti il cantiere: i disagi per gli automobilisti ci sono, ma queste lavorazioni testimoniano che l’opera sta procedendo”. Anas ha reso noto che in nottata verranno svolte delle prove di carico per verificare la tenuta della Statale.

Il cantiere della ciclopedonale, avviato nel dicembre 2025, riguarda un tracciato di circa 3,3 chilometri, pensato per collegare Lecco ad Abbadia Lariana attraverso un percorso dedicato a chi si muove a piedi o in bicicletta.

L’opera, finanziata con 32 milioni di euro di risorse statali nell’ambito degli interventi collegati alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, punta a separare il traffico ciclabile e pedonale da quello automobilistico, aumentando la sicurezza lungo un tratto stradale particolarmente delicato.