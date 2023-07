SS36: chiusure notturne per manutenzione gallerie

Gli interventi di manutenzione sono previsti a partire dal 17 luglio

I lavori riguarderanno le gallerie Sornico, Genico e Ciserino

LECCO – Chiusure notturne di alcuni tratti della SS 36 da settimana prossima per consentire i lavori di manutenzione straordinaria di alcune gallerie situate tra i Comuni di Mandello e Bellano. In particolare Anas ha programmato il ripristino e il risanamento delle strutture interne delle gallerie Sornico, Genico e Ciserino nei Comuni di Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, in provincia di Lecco.

Per contenere i disagi al traffico e permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza le limitazioni saranno attive in orario notturno.

Nel dettaglio la strada sarà chiusa in direzione nord nelle notti del 17, 18 e 19 luglio alle 22 alle 6, per poi proseguire nelle notti del 24, 25 e 26 luglio nella medesima fascia oraria, infine nelle notti del 31 luglio, 1 e 2 agosto.

In direzione Milano, invece, le chiusure saranno attive nelle notti del 20 e 27 luglio dal km 75,300 al km 57,700, in direzione Milano, dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato lungo la strada provinciale 72 tra gli svincoli di Bellano ( km 75,200) e Abbadia Lariana ( 57,300).