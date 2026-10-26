SS36, code in direzione nord per lavori di asfaltatura dopo l’Orsa Maggiore

Segnalati rallentamenti dalla galleria San Martino fino alla zona dell’Orsa Maggiore
LECCO – Traffico rallentato sulla SS36 in direzione nord a causa dei lavori di asfaltatura in corso all’altezza dell’Orsa Maggiore. Si segnalano lunghe code nel tratto lecchese della Statale, con incolonnamenti che si estendono dalla galleria San Martino fino alla zona interessata dal cantiere.
Le operazioni di rifacimento del manto stradale stanno causando disagi agli automobilisti diretti verso l’Alto Lago e la Valtellina da questa mattina.
Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione nel tratto interessato dai lavori, mettendo in conto possibili rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi in direzione nord.
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