SS36 e SP72 nel caos: coda ferma da Abbadia per l’incidente del tir di questa mattina

Alle 13.30 la situazione resta critica in direzione Milano

Uscita obbligatoria a Lecco Nord e viabilità già appesantita dalle modifiche alla circolazione per gli accertamenti dopo l’incidente mortale nella galleria Monte Piazzo

LECCO – Una giornata da dimenticare per gli automobilisti in viaggio sulla SS36 e lungo la SP72. A oltre cinque ore dall’incidente che questa mattina ha coinvolto un mezzo pesante all’interno della galleria prima dello svincolo di Lecco-Bione, la situazione resta estremamente critica.

Alle 13.30 il traffico è ancora praticamente fermo, con una lunga coda da Abbadia in direzione Milano e tempi di percorrenza destinati ad allungarsi sensibilmente.

L’incidente si è verificato poco prima delle 8, quando un tir carico di bottiglie d’acqua ha urtato la parete della galleria. L’impatto ha provocato la dispersione del carico: migliaia di bottiglie si sono riversate sulla carreggiata, occupando un tratto di strada di circa trenta metri e rendendo necessarie lunghe operazioni di messa in sicurezza, recupero del materiale e rimozione del mezzo pesante.

Per alleggerire la situazione è stata disposta l’uscita obbligatoria all’Orsa Maggiore (Lecco Nord) per i veicoli diretti verso sud, provvedimento che ha inevitabilmente riversato il traffico sulla viabilità urbana e sul lungolago di Lecco, dove si registrano a loro volta forti rallentamenti.

A complicare ulteriormente la situazione c’è anche il nuovo assetto viabilistico in vigore più a nord, nella galleria Monte Piazzo, dove Anas ha istituito il doppio senso di circolazione per consentire gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Lecco dopo il mortale incidente sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi nel cantiere.

La chiusura della canna nord della galleria e le deviazioni predisposte, unite all’incidente avvenuto questa mattina nel Lecchese, stanno mettendo sotto pressione l’intera direttrice della SS36 verso Milano.

Le autorità raccomandano agli automobilisti diretti verso il capoluogo lombardo di valutare percorsi alternativi o, se possibile, di rinviare gli spostamenti, in attesa che le operazioni di ripristino della viabilità vengano completate e la circolazione possa tornare gradualmente alla normalità.