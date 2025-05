SS36. Lavori da 2 milioni nella galleria San Martino per prevenire gli allagamenti

Anas ha recuperato le risorse per la opere anti-allagamento nel tunnel

I lavori al via a settembre

LECCO – Buone notizie per la viabilità lungo la SS36, nello specifico per l’attraversamento di Lecco e la Galleria San Martino, spesso oggetto di allagamenti (l’ultimo, problematico, lo scorso ottobre).

Anas ha infatti reso noto che il progetto esecutivo di potenziamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche è in fase di completamento: l’importo complessivo del progetto è pari a 2 milioni di euro e il finanziamento, fa sempre sapere l’ente strade, “è stato interamente reperito”.

I lavori riguarderanno sostanzialmente il potenziamento sia delle opere civili che delle opere idrauliche in galleria, con l’inserimento di un nuovo sistema di vasche e pompe per la raccolta e smaltimento delle acque. Le opere prenderanno il via a settembre, dopo la riapertura della ferrovia verso la Valtellina (che come noto sarà chiusa dal 15 giugno al 15 settembre) e in vista dell’importante appuntamento delle Olimpiadi Invernali 2026.

L’intervento dovrebbe finalmente risolvere il problema degli allagamenti all’interno del tunnel. Lo scorso ottobre a causa delle forti piogge la galleria si era riempita di acqua e la Statale 36 era stata chiusa due giorni per consentire ai Vigili del Fuoco e ai tecnici Anas di ripristinare la viabilità.