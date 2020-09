SS36, lavori in corso, chiusure notturne tra Monza e Lecco

Dal 7 settembre al 9 ottobre previste chiusure notturne in direzione Lecco lungo la SS36

LECCO – Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale lungo la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, sono previsti interventi sulla pavimentazione, nel tratto compreso tra il km 12,800 e il Km 49,500, nelle provincie di Monza Brianza e Lecco.

Nel dettaglio è stata programmata la chiusura al traffico della statale dal km 12,800 al km 49,500, in direzione Lecco, in tratti saltuari, a partire dal 7 settembre fino al 9 ottobre nella fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi.

L’istituzione della limitazione alla circolazione stradale comporterà la chiusura di una o due corsie della carreggiata nord (di marcia, centrale e di sorpasso a seconda delle esigenze dei lavori, restando l’altra agibile col limite di velocità massima di 50 km/h), della lunghezza massima di 3000 metri.

La limitazione interesserà anche le rampe di entrata o di uscita degli svincoli lungo la statale, se comprese nelle aree di cantiere dei tratti interessati dai lavori.

