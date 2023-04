SS36. Lavori notturni sul Ponte Manzoni: chiude lo svincolo Bione

Nelle notti dal 2 al 4 maggio chiude lo svincolo del Bione, in direzione Nord

Previsto anche un restringimento di carreggiata. L’avviso di Anas

LECCO – Anas ha programmato gli interventi per il ripristino dei giunti di dilatazione del Ponte Manzoni (Terzo Ponte) nel comune di Lecco.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza verrà predisposta la chiusura al traffico dello svincolo “Lecco Bione” in direzione nord, dalle ore 21 alle ore 5.30 delle notti da martedi 2 fino a giovedi 4 maggio. Contestualmente verrà istituito il restringimento di carreggiata dal km 49,500 al km 49,800.

Durante la chiusura al transito della rampa dello Svincolo di Lecco Bione, di accesso alla statale 36 da Via Ticozzi, il traffico in direzione Nord verrà deviato sulla viabilità comunale.