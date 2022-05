SS36. Limitazioni al traffico in orario notturno nella galleria S. Martino

Lavori di ammodernamento e ampliamento dell’infrastruttura telefonica

A partire da lunedì 16 e fino a giovedì 19 maggio e da lunedì 23 fino a mercoledì 25 maggio

LECCO – Al fine di consentire i lavori di ammodernamento e ampliamento dell’infrastruttura telefonica per il miglioramento del segnale di telefonia cellulare all’interno della galleria “San Martino”, a Lecco, sono previste limitazioni al traffico sulla SS36 nella sola fascia oraria notturna 22-5.

A partire da lunedì 16 e fino a giovedì 19 maggio e da lunedì 23 fino a mercoledì 25 maggio all’interno della galleria sarà in vigore il restringimento della carreggiata in direzione nord/Sondrio. Per effetto dei lavori, tra le 22 di lunedì 16 e le 5 di martedì 17 maggio sarà inoltre interdetto al traffico lo svincolo di uscita di Lecco Caleotto.