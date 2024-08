SS36. Meno traffico nel 3° week-end di agosto, -16% rispetto al fine settimana precedente

In totale nella sezione di Monza sono transitati 152.000 veicoli

77.000 nella tratta tra Lecco e Mandello e circa 65.000 tra Mandello e Colico

LECCO – Si è concluso il terzo weekend di agosto, contrassegnato dal primo “controesodo” per i rientri in direzione dei principali centri urbani e dalle ultime partenze verso le mete estive. Sulla rete stradale e autostradale in gestione Anas (Gruppo FS Italiane) rispettate le previsioni da bollino rosso con una diminuzione dei transiti di circa il 10% rispetto allo scorso fine settimana che era contrassegnato da bollino nero. Il traffico è risultato maggiore nella giornata di sabato 17 agosto (+5% rispetto al venerdì) e come sempre più intenso nelle ore diurne tra le 8 e le 18.

Lungo la Statale 36 il traffico è risultato in diminuzione del -16% rispetto i valori registrati il fine settimana precedente. In totale nella sezione di Monza sono transitati 152.000 veicoli, divenuti dopo 50 km circa 119.000 nel comune di Costa Magna per poi scendere a 77.000 nella tratta tra Lecco e Mandello del Lario e a circa 65.000 tra Mandello del Lario e Colico. Dopo l’innesto della SS38, nel comune di Novate Mezzola i veicoli circolati nel fine settimana sono stati 31.000, divenuti 18.000 dopo le uscite per la Val Chiavenna. Lungo la SS38Var i veicoli registrati all’innesto con la SS36 sono stati 56.000, mentre sulla SS38 sono transitati circa 52.000 veicoli prima della tangenziale di Sondrio e circa 26.000 dopo il comune di Tirano.

