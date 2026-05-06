SS36: nuova fase di lavori nella galleria Monte Piazzo, doppio senso nella canna sud

Interventi di rinforzo delle strutture della canna nord

Da lunedì 11 maggio chiusura della canna in direzione Sondrio e doppio senso nella canna sud

DERVIO – In corso i lavori all’interno della galleria Monte Piazzo, lungo la SS36, dopo il completamento della prima fase, riguardante la canna sud, avvenuto prima dell’avvio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La nuova fase del cronoprogramma prevede interventi di rinforzo delle strutture della canna nord mediante l’installazione di conci prefabbricati in cemento armato, centine metalliche e ulteriori opere di drenaggio.

Per consentire, pertanto, l’esecuzione dei lavori con le necessarie condizioni di sicurezza per operatori e utenti della strada, a partire da lunedì 11 maggio Anas provvederà alla chiusura della canna in direzione Sondrio. Contestualmente, la circolazione verrà deviata, a doppio senso, all’interno della canna sud (normalmente destinata alla direttrice Milano) secondo un assetto studiato per ridurre al minimo i disagi e garantire la continuità dell’esercizio stradale.

Le modalità di cantierizzazione sono state illustrate lo scorso 30 aprile presso la Prefettura di Lecco, durante la quale Anas ha rappresentato lo stato di avanzamento generale dei lavori e il piano della viabilità predisposto per la nuova fase che avrà una durata di circa un mese: pertanto, entro la metà del prossimo giugno, verrà ripristinata la normale circolazione in entrambe le canne del tunnel.

I lavori, comunque, proseguiranno con ulteriori fasi di cantiere per le quali sono previste chiusure totali in esclusivo orario notturno. L’intervento di risanamento della galleria Monte Piazzo, che prevede un investimento complessivo pari a circa 77 milioni di euro, sarà completato integralmente entro la fine del corrente anno.