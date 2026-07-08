SS36 Racc riaperta alle 9: dopo il caos del mattino torna la normalità

La riapertura è arrivata al termine di una mattinata difficile per migliaia di automobilisti diretti verso Lecco

LECCO / BALLABIO – È stata riaperta intorno alle ore 9 la SS36 Racc Lecco-Ballabio, con circa cinque ore di anticipo rispetto al cronoprogramma che prevedeva il termine della chiusura alle 14.

La riapertura arriva al termine di una mattinata particolarmente difficile per gli automobilisti diretti verso Lecco. Nelle ore di punta, infatti, la viabilità alternativa lungo la vecchia Lecco-Ballabio è andata rapidamente in sofferenza, con lunghe code e pesanti rallentamenti che hanno interessato l’intero collegamento tra la Valsassina e il capoluogo.

Per molti pendolari la conclusione anticipata dei lavori ha lasciato anche un pizzico di amarezza: secondo diversi automobilisti, una riapertura anticipata di un paio d’ore avrebbe consentito di evitare gran parte dei disagi registrati durante l’ora di punta.

Con la riapertura del raccordo la circolazione sta tornando progressivamente alla normalità.