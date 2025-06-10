SS36. Si corre troppo nel tunnel del Barro e nell’attraversamento, in arrivo i tutor

Il sistema di controllo obbligherà gli automobilisti a rispettare il limite di 70 Km/h

Nella ztl del centro città, invece, pronto il sistema di lettura targhe in uscita per verificare i tempi di permanenza

LECCO – A dare la notizia è stato lo stesso sindaco di Lecco Mauro Gattinoni durante l’incontro con la cittadinanza sul tema della viabilità che si svolto nella serata di martedì presso il centro civico di Germanedo.

Un cittadino ha sottolineato come l’alta velocità sia tra le maggiori cause di incidentalità lungo la Statale 36 e, in particolare, nel tunnel del Monte Barro e nell’attraversamento di Lecco, con le conseguenze viabilistiche che tutti conosciamo fin troppo bene. Perciò ha chiesto al sindaco di farsi portavoce con gli enti preposti per chiedere il rispetto dei limiti di velocità.

Il sindaco ha quindi detto che “il comitato tecnico presso la Prefettura dovrebbe aver già deliberato l’attivazione di un sistema di tutor per obbligare gli automobilisti a rispettare il limite di 70 Km/h da Civate fino ad Abbadia“.

In centro Lecco, invece, è già stato predisposto il sistema di lettura targhe anche in uscita dalla ztl. Il comune sta attendendo l’autorizzazione in modo da poter verificare il tempo effettivo di permanenza dei mezzi all’interno della ztl.