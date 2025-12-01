Stadio Rigamonti-Ceppi, presto la nuova cabina elettrica

Incontri positivi tra il Comune e la Società Calcio Lecco 1912

Aliberti soddisfatto: “Continueremo a giocare a Lecco”

LECCO – Nei giorni scorsi si sono svolti nuovi incontri positivi tra il Comune di Lecco e la società Calcio Lecco 1912. L’Amministrazione comunale ha confermato alla società l’impegno a destinare fondi per l’adeguamento della cabina elettrica, intervento necessario per garantire la piena funzionalità dell’impianto e per evitare cali di tensione, nonchè scongiurare il rischio di sospensione della partita e i conseguenti problemi di sicurezza, durante lo svolgimento delle gare allo stadio Rigamonti-Ceppi. Un atto che conferma la volontà dell’Amministrazione di investire nello stadio, un bene pubblico strategico per la città, e di proseguire nella riqualificazione strutturale avviata negli ultimi anni.

“Su tutti gli altri temi in campo, a partire dalla revisione anticipata della convenzione attualmente in vigore e valorizzazione delle migliorie apportate, vi sono buone prospettive – dichiara l’assessore allo Sport Emanuele Torri. – Il Rigamonti-Ceppi è patrimonio della città e dei suoi tifosi: il Comune di Lecco è al fianco della squadra e intende collaborare nel garantire un impianto moderno e funzionale, all’altezza delle ambizioni sportive e del ruolo che il calcio riveste per Lecco”.

Così il presidente della società Aniello Aliberti: “Sono veramente soddisfatto sull’esito della riunione tenutasi giovedì scorso presso la sede del Calcio Lecco con il sindaco Gattinoni e gli assessori Torri e Rusconi. Un incontro costruttivo e pragmatico, da cui è scaturita la possibilità di realizzare in breve tempo la cabina elettrica, nonché rivedere la convenzione attuale. Mi sento di affermare quindi che l’ipotesi Zanica è ormai tramontata, continueremo a giocare al Rigamonti Ceppi e ciò mi riempie di gioia perché a mio avviso in nessun altro stadio al mondo potremmo ricevere il calore dei tifosi Lecchesi”.