StaffetTIN, da Livigno a Lecco per sostenere la Terapia Intensiva Neonatale di Lecco

La staffetta che “trasforma la memoria di un momento difficile in un gesto d’amore concreto e collettivo”

200 chilometri di speranza: l’evento in programma il 14 novembre

LECCO – Nasce StaffetTIN, la manifestazione sportiva dove i genitori di ex pazienti percorreranno 200 chilometri, da Livigno a Lecco, a sostegno del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Manzoni di Lecco.

L’iniziativa si terrà sabato 14 novembre partendo alle 9 da Livigno. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sul tema delle nascite premature e sull’efficienza e l’eccellenza delle cure che vengono offerte in tale campo, nel territorio lecchese. Il progetto nasce in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, che quest’anno si celebrerà il 15 novembre.

“I nostri passi rappresentano la forza dei bambini piccolissimi che lottano ogni giorno per la vita e la gratitudine di noi genitori verso un reparto che è un’eccellenza riconosciuta in tutta Italia” dichiara Chiara Frigerio, Presidente dell’Associazione TINnamoreraidime.

Gli staffettisti dovranno percorrere 200 chilometri senza l’uso di alcun mezzo a motore, ma correndo o con la bicicletta passando per Bormio, Tirano, Morbegno, Colico e Sondrio, dove sosteranno per la notte. A portare il testimone ci saranno mamme e papà che hanno vissuto la prematurità in prima persona, ma anche ex pazienti e gli “Angeli” del reparto.

Il percorso termina presso l’Ospedale Manzoni di Lecco dove i partecipanti arriveranno il giorno successivo, domenica 15 novembre alle ore 16. Il percorso simboleggia la storia personale dei pazienti che hanno dovuto affrontare sin da subito le sfide della vita con estrema forza. La staffetta rappresenta un tributo ai bambini, ma anche a coloro che li hanno accompagnati durante la cura.

“La staffetta simbolicamente rappresenta non solo la continuità territoriale, ma soprattutto quella assistenziale e formativa.” ricorda il Direttore del Dipartimento Materno Infantile ASST Valtellina e Alto Lario.

La partecipazione all’iniziativa di TINnamoreraidime è volta alla raccolta dei fondi destinati al finanziamento della ristrutturazione ed ammodernamento del Reparto, con l’obiettivo di riuscire a donare una nuova culla termina di ultima generazione.

La prematurità coinvolge moltissime famiglie che spesso si ritrovano a dover affrontare situazioni complicate ed inaspettate. La presenza di professionisti e di un’équipe qualificati e capaci è di fondamentale importanza nella vita dei genitori che devono affrontare queste situazioni. In questo quadro, la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Manzoni di Lecco rappresenta un’eccellenza in grado di offrire sostegno ai neonati più fragili.

“La raccolta fondi permetterà di sostenere il costante ammodernamento tecnologico del reparto e di continuare a offrire ai piccoli pazienti le migliori opportunità di cura” ricorda Roberto Bellù, Direttore del Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile ASST Lecco.

La StaffetTIN si potrà seguire in tempo reale tramite il sistema di Geolocalizzazione Satellitare di SeTe Track. I link sono reperibili ai canali social @tinnamoreraidime.

Alcune testimonianze

Rispetto alla dedizione e all’umanità del personale medico del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Alessandro Manzoni, Clarissa e Marco, genitori di Giulio ricordano: “Il personale non si è preso cura soltanto di Giulio, ma anche di noi, aiutandoci a trovare il nostro modo di essere genitori in una situazione così lontana da quella che avevamo immaginato. Abbiamo scoperto che la Terapia Intensiva Neonatale non è soltanto un luogo di cure e preoccupazioni, ma può diventare anche uno spazio di crescita, di relazioni e di ricordi belli”.

Allo stesso modo Barbara e Paolo, mamma e papà di Rachele, ricordano: “Nascono legami tra le famiglie che si ritrovano a condividere la stessa attesa, le stesse paure, le stesse speranze. Persone che, senza conoscersi, diventano una piccola famiglia, si sostengono, si incoraggiano e si aiutano a trovare la forza per affrontare un altro giorno, un’altra notte, un altro minuto”

La mamma e il papà Veronica e Giorgio, genitori di Diego invece, ci tengono a parlare di prematurità: “Spesso si pensa che un bambino nato prematuro debba semplicemente raggiungere un determinato peso per poter essere dimesso. In realtà non è così. Il peso è soltanto uno degli aspetti da considerare: ci sono tante variabili, tante condizioni cliniche e ogni bambino ha una storia e un percorso diverso. La prematurità non è soltanto una nascita anticipata. È un mondo fatto di incubatrici, monitor, tanti bip (continui bip che scandiscono i secondi i minuti, le ore, giorni), terapie, attese, paure, piccoli traguardi e grandissime conquiste. È un viaggio che coinvolge i bambini, ma

anche le loro famiglie.