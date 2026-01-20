Statale 36. Il 21 gennaio attenzione alle chiusure a intermittenza ad Abbadia

In entrambe le direzioni, chiusura per fasi alternate della durata di circa 15 minuti tra le 9 e le 14

Domani saranno eseguiti i lavori di rimozione di materiale instabile presente lungo la parete a monte

LECCO/ABBADIA – Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per la protezione

della sede stradale dalla caduta massi, nella giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, si rende necessaria la chiusura della SS36 in entrambe le carreggiate ad Abbadia (dal km 57+000 al km 59+040 compresa la rampa di ingresso dello svincolo di Abbadia Lariana in carreggiata Sud al km 58+000), al fine di poter eseguire in sicurezza i lavori di rimozione di materiale instabile presente lungo la parete a monte della Ss36 tra il km 57+330 e il km 57+420.

Le attività dei rocciatori in parete saranno coordinate per fasi alternate della durata di circa 15 minuti, fatto salvo eventuali imprevisti, durante le quali si provvederà alla chiusura e successiva riapertura della SS36 e dello svincolo di Abbadia Lariana per ridurre al massimo il disagio.

In particolare verranno istituite:

La chiusura al traffico della SS36 dal km 57+000 al km 59+040, Direzione Sondrio e Direzione Lecco, su tutte le corsie. Chiusura per fasi alternate della durata di circa 15 minuti, a partire dalle ore 9.00 del 21/01/2026 fino alle ore 14.00.

La chiusura al traffico della SS36 dal km 57+900 al km 58+100, Direzione Lecco, su rampa di ingresso, svincolo di Abbadia Lariana, chiusura per fasi alternate della durata di circa 15 minuti, a partire dalle ore 9 del 21/01/2026 fino alle ore 14.00

