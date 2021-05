Statale 36. Lavori notturni per il rifacimento della pavimentazione

Dal 31 maggio interventi dal km 24,300 al km 49,500

I lavori si concluderanno il 30 giugno

LECCO – Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale ammalorata, Anas ha programmato gli interventi lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” dal km 24,300 al km 49,500.

Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti verrà predisposta la chiusura alternata delle corsie, delle rampe di uscita, di entrata, a seconda delle esigenze dei lavori. Le chiusure saranno attive da lunedì 31 maggio dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, sia in direzione Milano che in direzione Lecco. I lavori si concluderanno il 30 giugno.

Secondo le esigenze del cantiere, i lavori potrebbero comportare la chiusura contemporanea di due dei seguenti svincoli lungo la statale 36: