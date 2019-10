Stati Generali del Welfare: “Soluzioni concrete per rispondere ai bisogni”

Il 7 e l’8 novembre l’appuntamento al Politecnico di Lecco

Il “laboratorio Lecco” un esempio a livello nazionale in tema di welfare

LECCO – “Un appuntamento imprescindibile per il territorio rispetto al tema del welfare” così Riccardo Mariani, assessore alle politiche sociali del comune di Lecco ha presentato oggi, 30 ottobre, gli Stati Generali del Welfare in programma il 7 e l’8 novembre e promossi dal Distretto di Lecco, Comune di Lecco, Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Consorzio Consolida e Confcooperative dell’Adda.

“Il welfare lecchese diventa elemento di studio a livello nazionale – ha aggiunto Mariani -. Gli Stati Generali del Welfare vogliono essere un momento di dibattito che mette insieme diverse realtà per trarre buone idee da incarnare in progetti concreti, perché questo è il fine ultimo. Un cammino che, nel tempo, ha aggregato forze, porgetti e visioni. Gli Stati generali potrebbero in futuro allargarsi anche al territorio monzese”.

Gli Stati Generali del Welfar si svolgeranno il 7 e l’8 novembre presso il polo territoriale di Lecco del Politecnico (via Previati, 1/C). Si andranno a toccare elementi importanti come l’integrazione socio sanitaria o il volontariato solidale insieme a studiosi ed esperti. Da queste due giornate nasceranno laboratori territoriali le cui esperienze verranno analizzate in una giornata che si svolgerà a marzo.

“E’ importante portare la voce della solidarietà in un momento storico in cui la nostra società ne ha veramente bisogno – ha detto Filippo Viganò, presidente del Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio -. Abbiamo il dovere di coinvolgere tutte le associazioni in un percorso di co-progettazione. Dobbiamo lavorare in rete per creare una comunità. Gli Stati Generali servono per dare voce a tutti gli attori in una società che ha bisogno di essere cambiata”.

“Gli Stati Generali hanno creato un luogo in cui ragionare su un tema, il welfare, che ormai attraversa tutta la comunità e non può essere relegato solo agli addetti ai lavori – ha detto Gabriele Marinoni, presidente di Confcooperative dell’Adda -. Tutte le componenti della comunità si incontrano e si confrontano per poi tradurre in azioni concrete. Il ‘laboratorio Lecco’ è stato capace di innovare integrando l’ente pubblico con il privato sociale”.

“Anche la Fondazione Comunitaria del Lecchese è vicina agli Stati Generali – ha detto il presidente Mario Romano Negri -. Quello che facciamo è cercare di trasformare una beneficenza a volte ‘disattenta’ in azione filantropica per migliorare le condizioni di vita del territorio e delle persone che ci abitano”.

Disabilità, anziani, monogenitorialità, questi alcuni dei nuovi bisogni che si stanno facendo largo: “Gli Stati Generali cercano di trovare soluzioni concrete forti perché i bisogni si diversificano rispetto al passato – ha concluso Mariani -. Questo territorio ha dentro di sè ingredienti importanti anche per disegnare piste e traiettorie future. Da soli non si va da nessuna parte: il pubblico chiama tutti gli altri attori a prendersi un pezzo di responsabilità sociale”.

IL PROGRAMMA DEGLI STATI GENERALI DEL WELFARE