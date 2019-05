Al loro posto bottiglie di vetro, riciclabile al 100%, e bicchieri di carta

L’assessore Dossi del Comune di Lecco: “Risultato importante dal punto di vista simbolico”

LECCO – Bottiglie e bicchieri di plastica banditi durante le sedute di Giunta e dei Consigli Comunali. Li sostituiranno bottiglie di vetro, riciclabile al 100%, e bicchieri di carta.

“Si tratta di un risultato importante soprattutto dal punto di vista simbolico – sottolinea l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi – perchè veicola un messaggio fondamentale, dal momento che la riduzione dei rifiuti, e in particolar modo dei rifiuti in plastica, è uno degli obiettivi principali che l’amministrazione comunale intende perseguire sul fronte delle politiche ambientali”.

Un’azione che vuole essere un messaggio da veicolare attraverso azioni pratiche e al tempo stesso simboliche come questa.

“Mi auguro – conclude l’assessore – che questa azione, compiuta nelle più importanti aule della vita politica amministrativa, accenda ancora una volta una riflessione fondamentale, per la quale domani i cittadini e i ragazzi saranno in piazza nel secondo grande sciopero generale per il clima”.