Stop al blocco dei diesel Euro 5, il Governo lo rinvia al 1° ottobre 2027

Nel Bacino Padano salvi oltre 1,2 milioni di veicoli e 200mila veicoli commerciali

“In questo momento economico non si può scaricare sulle persone il costo di cambiare l’auto”

LECCO – Il Consiglio dei ministri ha approvato in queste ore il decreto legge proposto dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che sposta dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nelle Regioni del Bacino Padano, scadenza prevista dalla normativa nazionale.

“In base a un regolamento europeo di 20 anni fa avremmo dovuto lasciare a piedi centinaia di migliaia di persone che hanno il torto di possedere un veicolo diesel Euro 5 – ha detto il ministro Salvini in conferenza stampa -. Una normativa che non ha niente di green semmai di black”.

L’effetto immediato riguarda anche la Lombardia, dove lo stop sarebbe scattato giovedì 1° ottobre. In Italia ci sono circa 3,5 milioni di autoveicoli immatricolati diesel Euro 5 e 600mila veicoli commerciali. Nel Bacino Padano ci sono oltre 1,2 milioni di autoveicoli e 200mila veicoli commerciali. Nella sola Lombardia la misura riguarda più di 500mila persone tra lavoratori e privati cittadini.

“Abbiamo chiesto al Governo di intervenire. La scelta di rinviare le limitazioni agli Euro 5 nasce da un confronto serio e continuo: Regione Lombardia ha posto il tema, il Governo lo ha ascoltato e ha agito di conseguenza. Era necessario farlo per le famiglie e per chi lavora – ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione -. In questo momento economico non si può scaricare sulle persone il costo di cambiare l’auto. Con il rinvio delle misure nessuno sarà obbligato a sostituire il proprio veicolo, e possiamo continuare a lavorare sulla qualità dell’aria senza creare problemi a chi ogni giorno tiene in piedi il nostro territorio e traina il paese”.