Stop alternanza scuola-Fiocchi, venerdì manifestazione a Lecco

La protesta dell’Unione degli Studenti

Venerdì 8 novembre si terrà una manifestazione anche a Lecco

LECCO – Giovedì pomeriggio i rappresentanti dell’Unione degli Studenti hanno portato avanti un’azione davanti all’azienda lecchese Fiocchi per denunciare il fatto che alcuni studenti del liceo scientifico G.B. Grassi abbiano fatto un percorso di alternanza scuola-lavoro lì.

“Crediamo che l’insegnamento non possa essere sacrificato alla logica puramente economica, alle finalità occupazionali ed alle esigenze del mercato. Il valore etico non può essere ignorato. Un percorso educativo in un museo o in una galleria d’arte non può essere equiparato ad un percorso in una fabbrica di armi – hanno detto -. Vogliamo una società diversa da quella attuale. Per questo l’8 novembre scenderemo in piazza a Lecco e in tutt’Italia per chiedere l’immediata rottura dei rapporti tra Miur e multinazionali, per ottenere una scuola che sappia veramente formare i suoi studenti”.