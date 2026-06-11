Strada Provinciale 46: il punto sui lavori a Oliveto Lario

Interventi di messa in sicurezza e protezione della sede stradale
OLIVETO LARIO – Sono ormai in fase di completamento gli importanti interventi di messa in sicurezza e protezione della sede stradale sulla Sp 46 della Valbrona, attuati dalla Provincia di Lecco.
Dopo l’ultimazione degli interventi direttamente incombenti sulla parete rocciosa soprastante la sede stradale, si procede con il completamento di tratti di barriera paramassi e stesa di rete di protezione caduta massi lungo il versante.
Intervento su una strada importante integrata nella rete della mobilità di competenza provinciale, in particolare del collegamento diretto tra Lecco, Valmadrera, Oliveto Lario e Bellagio.
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