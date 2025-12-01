Strade comunali, finanziamenti da Regione, a Erve arrivano 100 mila euro

Con questi fondi si potrà dare il via al primo lotto delle opere di messa in sicurezza di via Pratomolone

LECCO – La Giunta regionale ha stanziato circa 4 milioni di euro per finanziare 29 interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sulle strade comunali e provinciali del territorio. La delibera, approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi, dà attuazione agli emendamenti approvati dal Consiglio regionale in sede di assestamento di bilancio.

Le risorse consentiranno di realizzare opere di riqualificazione stradale, adeguamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni, ripristino delle sedi stradali e consolidamento di ponti e sottopassi. Nel dettaglio, 27 interventi riguardano la rete comunale, per un totale di 2.870.000 euro.

Tra gli interventi finanziati rientra anche il Comune di Erve, destinatario di 100.000 euro per il primo lotto delle opere di messa in sicurezza di via Pratomolone, comprese la sostituzione e l’adeguamento delle barriere stradali. Il finanziamento è stato reso possibile grazie a un emendamento presentato dal consigliere regionale Ivan Rota.

Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai rapporti con il Consiglio regionale, ha dichiarato: “Con questo intervento confermiamo l’attenzione di Regione Lombardia verso la sicurezza dei territori e delle comunità locali. Si tratta di risorse concrete che vanno a sostenere i Comuni e le Province in opere spesso indispensabili ma difficili da finanziare con i soli bilanci locali.”

“Investire sulla manutenzione straordinaria della rete viaria significa garantire collegamenti sicuri, sostenere lo sviluppo economico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’intervento su Erve, così come tutti quelli finanziati, è un segnale tangibile della vicinanza della Regione anche ai territori più piccoli e ai loro bisogni reali.”