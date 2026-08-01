Strade più sicure nei piccoli Comuni: oltre 449 mila euro per Esino, Carenno e Osnago

Graduatoria del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni

Piazza: “Grazie al ministro Salvini, attenzione concreta ai territori”

LECCO – “Ancora una volta il Governo dimostra con i fatti la vicinanza ai territori e ai piccoli Comuni, troppo spesso dimenticati in passato. Ringrazio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per aver destinato nuove risorse alla sicurezza delle nostre strade, consentendo anche a tre Comuni della provincia di Lecco di ottenere finanziamenti importanti”.

Così il consigliere regionale della Lega Mauro Piazza commenta lo scorrimento della graduatoria del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, reso possibile grazie ai 40 milioni di euro aggiuntivi stanziati con il decreto-legge “Commissari”.

“Nella nostra provincia arrivano complessivamente quasi 450 mila euro che permetteranno di realizzare interventi attesi e necessari per la sicurezza dei cittadini. Si tratta di risorse concrete che consentono alle amministrazioni comunali di programmare opere fondamentali senza gravare sui bilanci locali”.

I Comuni lecchesi finanziati sono:

Esino Lario , con un contributo di 150.000 euro, per la sistemazione e la messa in sicurezza della strada per Ortanella;

, con un contributo di 150.000 euro, per la sistemazione e la messa in sicurezza della strada per Ortanella; Carenno , con 149.900 euro, destinati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza dei piani viabili delle strade comunali;

, con 149.900 euro, destinati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza dei piani viabili delle strade comunali; Osnago, con 149.893,57 euro, per la manutenzione straordinaria delle strade comunali di via Kennedy, via Matteotti, via Marconi e via Trento, comprensiva del rifacimento del manto stradale e della segnaletica.

“È un risultato che conferma l’attenzione della Lega e del ministro Salvini verso le realtà locali, dove la sicurezza delle infrastrutture incide direttamente sulla qualità della vita delle persone. Questi interventi significano strade più sicure, maggiore tutela per automobilisti, ciclisti e pedoni e un sostegno concreto ai sindaci che ogni giorno amministrano con risorse limitate. Nelle prossime settimane sarà inoltre pubblicato il nuovo bando da 10 milioni di euro per il 2026, offrendo un’ulteriore opportunità ai Comuni che non hanno ancora beneficiato di questi finanziamenti. È la dimostrazione di un impegno costante e concreto nei confronti dei nostri territori”, conclude Piazza.