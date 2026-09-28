Strade provinciali. A Lecco 189 mila euro per controlli su ponti, viadotti e gallerie

Alla Provincia di Lecco andranno in tutto 189.410 euro, suddivisi in tre annualità: 61.100 euro nel 2026, 73.320 euro nel 2027 e 54.990 euro nel 2028. Le risorse serviranno a finanziare controlli specialistici sulle infrastrutture considerate più sensibili, con particolare attenzione ai ponti e viadotti con luce superiore a 6 metri, alle gallerie oltre i 500 metri e agli itinerari percorsi dai trasporti eccezionali.

«La sicurezza delle nostre strade è una priorità assoluta», sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza. «Con questo piano sosteniamo un lavoro fondamentale: conoscere lo stato reale dei manufatti, prevenire criticità e programmare gli interventi più urgenti. È un investimento sulla tutela dei cittadini e sulla qualità della mobilità quotidiana».

Per il territorio lecchese, secondo Piazza, il finanziamento permetterà di proseguire un’attività di controllo già centrale nella gestione della rete provinciale. «Lecco ottiene una quota significativa, che consentirà di proseguire il monitoraggio dei ponti e delle gallerie più sensibili del territorio», aggiunge. «Parliamo di risorse che aiutano a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza, soprattutto lungo gli itinerari percorsi dai trasporti eccezionali e nelle aree dove le infrastrutture richiedono verifiche puntuali».

Il piano non finanzia interventi di manutenzione ordinaria, ma attività tecniche mirate.

Tra quelle ammesse rientrano analisi ispettive, indagini strutturali, prove di carico, verifiche sui materiali, monitoraggio di fessurazioni e spostamenti, studi idraulici sui ponti, formazione del personale e sistemi informatici per la gestione digitale dei manufatti e delle pavimentazioni stradali.

«Non si tratta di manutenzione ordinaria, ma di verifiche specialistiche che permettono di individuare per tempo eventuali criticità», precisa Piazza. «È un lavoro decisivo che rende più sicura la circolazione e più efficiente la programmazione degli interventi».

Soddisfazione anche dalla Provincia di Lecco. «Ringraziamo Regione Lombardia perché ancora una volta riconosce il ruolo determinante delle Province, mettendole nelle condizioni di programmare interventi mirati grazie a verifiche fondamentali per il nostro territorio», afferma il vicepresidente Mattia Micheli.

«Queste risorse ci permettono di proseguire con continuità le attività di controllo e monitoraggio, essenziali per garantire la sicurezza della rete viaria provinciale e la qualità dei collegamenti quotidiani dei cittadini».

L’obiettivo è quindi duplice: da una parte mantenere sotto osservazione lo stato di conservazione delle opere, dall’altra costruire una base tecnica utile a stabilire priorità e interventi futuri.

Il piano è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi. «La sicurezza delle nostre strade passa prima di tutto da controlli puntuali e da una conoscenza aggiornata dello stato delle infrastrutture – sottolinea l’assessore -. Investire sulla prevenzione è fondamentale per individuare eventuali criticità e programmare gli interventi più idonei a garantire opere più efficienti e affidabili nel tempo».

Le attività finanziate dovranno concludersi entro il 30 novembre 2028, mentre rendicontazione finale e relazione sugli interventi svolti sono previste entro il 15 dicembre dello stesso anno.

Per Lecco, il piano si traduce quindi in 189.410 euro destinati a rafforzare il controllo della rete provinciale, con l’obiettivo di intervenire prima che eventuali criticità si trasformino in emergenze.