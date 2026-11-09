Strade provinciali, da Regione 1,3 milioni per la messa in sicurezza delle gallerie

Gli interventi interesseranno la Sp72 sul lago, la Sp62 in Valsassina e la sp67 Alta Valsassina

Zamperini: “La sicurezza stradale passa anche dalla manutenzione delle infrastrutture”

LECCO – Oltre 1,35 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle gallerie lungo tre importanti arterie della provincia di Lecco. Regione Lombardia ha approvato il nuovo Programma regionale degli interventi per la manutenzione straordinaria e la sicurezza dei manufatti stradali per il periodo 2027-2031, destinando al territorio lecchese complessivamente 1.353.695 euro, interamente finanziati con risorse regionali.

Gli interventi interesseranno la SP 72 del Lago di Como, con uno stanziamento di 953.695 euro, e le gallerie lungo gli itinerari della SP 62 della Valsassina e della SP 67 Alta Valsassina e Valvarrone, per ulteriori 400.000 euro. Per entrambe le opere l’avvio e la conclusione dei lavori sono programmati nel 2028.

“Da tempo, attraverso diversi atti presentati in Consiglio regionale, ho voluto tenere alta l’attenzione su questi collegamenti, fondamentali per il Lecchese e in particolare per le nostre vallate. Penso alla SP 72, alla Valsassina e alla Valvarrone, territori nei quali ogni criticità sulla rete stradale può avere conseguenze pesanti sulla quotidianità di residenti, lavoratori e imprese – sottolinea Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – Intervenire sulle gallerie significa prendersi cura di infrastrutture che migliaia di persone utilizzano ogni giorno e sulle quali è necessario continuare a investire”.

“La manutenzione delle infrastrutture è un investimento sulla sicurezza delle persone e sulla competitività delle nostre comunità. Per il Lecchese, dove la mobilità incide direttamente sulla qualità della vita, sul turismo e sulle attività economiche, è fondamentale continuare a programmare interventi e individuare risorse per mantenere efficienti i collegamenti tra il lago e la Valsassina ”.

Lo stanziamento per la provincia di Lecco rientra in un programma regionale più ampio, che mette a disposizione quasi 40 milioni di euro nel periodo 2027-2031 per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei manufatti stradali di competenza delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano.