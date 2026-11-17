Il finanziamento per migliorare la sicurezza delle strade provinciali

Le risorse rientrano nella programmazione regionale per il quinquennio 2027-2031

LECCO – Quasi 2 milioni di euro per migliorare la sicurezza e le condizioni delle strade provinciali lecchesi. È quanto arriverà al territorio di Lecco nell’ambito del nuovo piano di finanziamenti approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, che ha stanziato complessivamente 58,5 milioni di euro per sostenere 50 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria delle Province lombarde e della Città metropolitana di Milano.

Nel dettaglio, alla Provincia di Lecco sono stati assegnati 1.983.150 euro, risorse che rientrano nella programmazione regionale per il quinquennio 2027-2031. Il provvedimento è stato approvato su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi e nasce dalle necessità di intervento segnalate dagli stessi enti provinciali.

I fondi potranno essere utilizzati per diverse tipologie di lavori sulle infrastrutture esistenti: dal rifacimento delle pavimentazioni stradali all’adeguamento delle barriere di sicurezza, passando per il miglioramento dei sistemi di smaltimento delle acque, della segnaletica e dell’illuminazione. Tra gli interventi previsti figurano anche la riqualificazione delle intersezioni, le opere necessarie a migliorare la stabilità dei pendii e il ripristino di cedimenti ed erosioni in prossimità delle carreggiate.

L’obiettivo è intervenire sulle criticità della rete stradale provinciale, garantendo condizioni di percorrenza più sicure ed efficienti per cittadini e imprese.

“Con questo provvedimento confermiamo l’impegno di Regione Lombardia a sostegno delle Province, mettendo a disposizione risorse importanti per la manutenzione e la sicurezza della rete stradale”, ha commentato l’assessore Terzi. I 58,5 milioni si aggiungono infatti ai 40 milioni già stanziati la settimana precedente per 42 interventi di messa in sicurezza di ponti e gallerie.

A livello regionale, la quota più consistente dei finanziamenti andrà a Pavia, con quasi 9,8 milioni di euro, e Brescia, con oltre 9,1 milioni. Seguono Bergamo con 6,7 milioni, la Città metropolitana di Milano con 6,3 milioni e Mantova con circa 6 milioni. Per la provincia di Como sono previsti 3,45 milioni, mentre a Sondrio andranno poco più di 2 milioni, una cifra sostanzialmente in linea con quella destinata al Lecchese.

La delibera regionale prevede anche un secondo capitolo di finanziamenti, pari a 1.555.500 euro, per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle ciclovie turistiche nazionali del Sole e Vento. In questo caso le risorse, riferite al periodo 2027-2030, interesseranno complessivamente 265,3 chilometri di percorsi nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia e nella Città metropolitana di Milano. La provincia di Lecco non rientra quindi tra i territori destinatari di questa seconda tranche di contributi.

“Accanto agli investimenti sulle strade provinciali – ha concluso Terzi – Regione Lombardia mette in campo risorse concrete per la manutenzione straordinaria delle ciclovie del Sole e Vento, due itinerari di rilevanza nazionale che attraversano il nostro territorio”.