‘Strategie conservative per la tutela degli alberi in città’, partecipato il seminario a Villa Gomes

L’evento promosso dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Como, Lecco e Sondrio

LECCO – Si è tenuto ieri, venerdì, presso Villa Gomes a Lecco il seminario dal titolo “Strategie conservative per la tutela degli alberi in città: un approccio integrato all’analisi della stabilità dell’albero per la conservazione del valore ecologico e di dendromicrohabitat”, promosso dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Como, Lecco e Sondrio, con il patrocinio della Città di Lecco.

L’incontro, aperto anche ad agrotecnici e arboricoltori, con la previsione di crediti formativi per ETT ed ETW, ha affrontato temi di grande attualità legati alla gestione sostenibile del verde urbano ed ha visto ampia partecipazione.

Durante il seminario si è discusso di aspetti logici e metodologici nella valutazione della stabilità degli alberi, dell’importanza ecologica della conservazione degli alberi-habitat e delle buone pratiche per la tutela del verde in contesto urbano e periurbano.

Tra i relatori: Michele Dell’Oro, agronomo, Elia Galbusera, agronomo, Claudia Canedoli, ricercatrice dell’Università Bicocca e Davide Corneliani, arboricoltore ETW.

I contributi scientifici presentati hanno evidenziato come la salvaguardia degli alberi in città richieda un approccio integrato tra ecologia, arboricoltura e pianificazione urbana. I risultati della ricerca universitaria e le esperienze operative degli esperti hanno offerto spunti concreti per una gestione più consapevole e sostenibile del patrimonio arboreo.

La giornata di studi, aperta dai saluti istituzionali alle 8.45, ha visto susseguirsi interventi tecnici fino al pomeriggio. Tra i temi centrali: le metodologie per la valutazione della stabilità, la conservazione degli alberi-habitat, e l’importanza dei dendromicrohabitat nella biodiversità urbana. La sessione conclusiva, nel pomeriggio, è stata dedicata al confronto e alla discussione tra i partecipanti.