Striscione Emergency rimosso, anche l’Anpi contro la decisione dell’amministrazione Boscagli

“Nessuna norma statale vieta ad un Comune di manifestare pubblicamente l’adesione ad un movimento di interesse pubblico”

LECCO – “E’ con estremo stupore che siamo venuti a conoscenza della decisione del sindaco di Lecco, Filippo Boscagli, di rimuovere lo striscione di EMERGENCY, espressione della campagna R1PUD1A (alla quale peraltro non ci risulta sia stata ritirata l’adesione formale), dall’esterno del Municipio”. Lo fa sapere l’Anpi Lecco, intervenendo sull’oramai nota questione.

“Premesso che nessuna norma statale vieta ad un Comune di manifestare pubblicamente l’adesione ad un movimento di interesse pubblico (purché l’esposizione sia effettuata nel doveroso rispetto della bandiera nazionale), Anpi si associa ad una domanda già espressa da altri soggetti della vita pubblica lecchese: ci domandiamo come risulti possibile, per un Ente che è l’espressione di base della partecipazione popolare alla vita delle Istituzioni repubblicane, negare evidenza pubblica ad un articolo della nostra Costituzione che, nel mondo di oggi, si pone come premessa non solo di ogni esperienza democratica, ma della sopravvivenza stessa del pianeta Terra e, pertanto, dell’esercizio di tutti gli altri diritti sanciti dalla nostra Carta fondamentale”.

“Lo ricordiamo. Art.11 Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

“Il Sindaco ha già risposto alle simili domande poste dagli altri soggetti ma, come Anpi, in quanto eredi della lotta partigiana che ha dato vita alla nostra Costituzione, vogliamo tenacemente rinnovare il nostro appello affinché venga fatto un passo avanti da parte dell’Amministrazione comunale e, incontrando i rappresentanti locali di EMERGENCY, giunga ad una soluzione condivisa che garantisca nuovamente l’esposizione dello striscione, nella tradizione della nostra Città, medaglia d’argento al Valor Militare per il contributo alla lotta partigiana contro l’invasore nazi-fascista”.